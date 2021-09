Voltallige gemeenteraad wil snel duidelijkheid over aanleg tijdelijke Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een motie van GroenLinks om snel duidelijkheid te krijgen over de aanleg van een tijdelijke Gerrit Krolbrug is woensdagavond raadsbreed aangenomen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd duidelijk dat alle partijen de motie steunen. Dit betekent dat het Stadsbestuur wordt opgeroepen om extra inspanningen te verrichten om een tijdelijke brug op de plaats van de Gerrit Krolbrug te realiseren. Eerder heeft Rijkswaterstaat laten weten dat er verschillende plannen klaarliggen. Eén van die plannen is het repareren van de oude brug.

“Omwonenden wachten al maanden”

Raadslid Rik van Niejenhuis van de PvdA: “Omwonenden wachten nu al maanden op een bericht over een tijdelijke vervanging van de Gerrit Krolbrug. In de tussentijd hebben mensen met een rollator, scootmobiel of kinderwagen een groot probleem. De brug is voor hen en vele anderen ronduit ontoegankelijk en er is geen duidelijkheid wanneer dit gaat veranderen. Daarom willen wij dat het gemeentebestuur haast maakt met tijdelijke vervanging.”

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van 14 op 15 mei van dit jaar aangevaren door een vrachtschip. Sindsdien kan de verbinding niet meer gebruikt worden. De 15.000 fietsers en een onbekend aantal voetgangers die dagelijks gebruik maken van de brug moeten door de aanvaring gebruik maken van de hogere fiets/loopbruggen, of moeten een omleidingsroute volgen.