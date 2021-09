FNV: ‘Over een maand opnieuw staking en zondagsdiensten in het UMCG’

Als werkgeversorganisatie NFU niet snel over de brug komt met betere arbeidsvoorwaarden en een hoger loon voor medewerkers van universiteitsziekenhuizen, wordt er op dinsdag 26 oktober opnieuw gestaakt door FNV-leden. Dat liet een woordvoerder van de vakbond dinsdagmiddag weten.

Volgens woordvoerder Danielle van Essen zit er, als de bonden niet over de brug komen, niets anders op dan opnieuw zondagsdiensten draaien in de ziekenhuizen. “Het liefst zien we natuurlijk dat het niet nodig is, maar vooralsnog lijkt er geen beweging te zitten in de onderhandelingen. We gaan eerst natuurlijk weer een ultimatum aan de werkgevers stellen.; Maar als daar niet op wordt gereageerd, dan gaan we op 26 oktober een vergelijkbare actie organiseren.”

Hoe deze tweede stakingsdag eruit gaat zien en wie er allemaal mee doen, kan Van Essen nog niet zeggen: “Maar we hopen wel op een actie van ongeveer dezelfde grootte en hopelijk op meer.

Staking bij UMCG

Bij onder andere het UMCG wordt, op deze dinsdag 28 september, ook voor vierentwintig uur ‘gestaakt’. Dat betekent voor het ziekenhuis dat sommige, niet essentiële afdeling sluiten en dat op andere afdelingen zondagsdiensten worden gedraaid. Alle spoedeisende hulp, oncologie, hartbewaking en kraam-couveuseafdelingen draaien wel door.

De ziekenhuismedewerkers vragen met de staking om eerlijkere arbeidsvoorwaarden, zoals een fatsoenlijke loonsverhoging voor álle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen.