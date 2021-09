Bewoners Aduarderdiepsterweg voorzichtig blij met aanpassing plannen stadsnomaden

nieuws

Foto: google maps

Bewoners aan de Aduarderdiepsterweg, tussen Hoogkerk en Nieuwbrug, reageren woensdagmiddag voorzichtig blij op het nieuws dat de plannen voor het plaatsen van stadsnomaden in hun omgeving is aangepast.

“We hebben nog geen officieel bericht van de gemeente gehad”, vertelt Martha Kamphuis, die namens de bewoners de woordvoering doet. “We zagen het nieuws vanmiddag gebracht worden door verschillende media. En met het nieuws zijn we blij, maar we ontkurken niet direct de champagne. Het moet eerst allemaal nog gebeuren, we willen het eerst zeker weten.”

Protest

Afgelopen winter maakte de gemeente Groningen bekend dat er op twee locaties aan de Aduarderdiepsterweg stadsnomaden gehuisvest gaan worden. Op de eerste locatie zouden 25 bewoners komen, op de tweede locatie 15. Bewoners waren daar niet blij mee en kwamen in verzet. Woensdagmiddag maakte wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen bekend dat, vanwege het protest, de plannen aangepast worden, en dat de locatie met 25 bewoners komt te vervallen.

Antistemmen

“Het gaat om de locatie naast ons huis waar de plannen niet doorgaan. Dus dat is geweldig. Maar zoals ik zeg, eerst even afwachten. Volgende week vindt er nog een besluitvorming plaats. Daar zullen we als bewoners ook bij aanwezig zijn, om onze antistemmen te laten horen. Maar voor nu dus voorzichtig blij.”