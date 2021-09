Alles dut mie zeer Band raakt alles kwijt bij diefstal: “Custom made-instrumenten zijn weg”

nieuws

Eén van de gitaren van de Alles dut mie zeer Band die gestolen zijn. Foto: ingezonden

De Alles dut mie zeer Band is afgelopen weekend alle instrumenten en toebehoren kwijtgeraakt bij een diefstal. De diefstal vond plaats na een optreden in Stad.

“We hadden zondag een afscheidsfeest”, vertelt Rob Fraiquin van Postduivenvereniging Gruno. “Wij zitten in een gebouw aan het Damsterdiep, nabij de Berlagebrug. De gemeente heeft van dit terrein de huur opgezegd en wij moeten daar dus vertrekken. Om op een gepaste manier afscheid te nemen hadden we een feestavond georganiseerd met muziek van de Alles dut mie zeer Band. En het was ontzettend leuk, goed en gezellig. Het is in de nacht van zondag op maandag ook flink laat geworden. En je weet dan hoe het gaat hè. Er zijn wat borreltjes gedronken, en samen werd besloten om naar huis te gaan en om de spullen te laten staan.”

Custom made gitaren

Maandagochtend blijkt ineens dat alles weg is. “Er stond niets meer. De apparatuur, de instrumenten, een compleet nieuw drumstel, de microfoons, de Ipads met daarop de muziek. Alles was weg. En dan hebben we het over echt hele dure spullen. Er zaten custom made-gitaren tussen van het merk Fender. Ik zal je eerlijk zeggen dat wij vanochtend als vereniging echt een potje hebben staan janken. Dit heeft heel veel los gemaakt. Ik zal het netjes houden, maar ik was en ik ben ontzettend kwaad.”

Arrestatie

Inmiddels zijn er wat puzzelstukjes op hun plek gevallen. “Het goede nieuws is dat een deel van de spullen inmiddels weer terug is gevonden. Dus dat is ontzettend mooi nieuws. De gitaren zijn helaas nog weg. We weten ook wie de diefstal gepleegd heeft. Het gaat om iemand die gisteravond aanwezig was op het feest. Deze persoon is, nadat we vertrokken waren, teruggekeerd naar de locatie en heeft met hulp van handlangers de spullen gestolen. Deze persoon is vanochtend aangehouden door de politie. Bij de aanhouding was hij in het bezit van een microfoon.”

“Help ons”

Volgens Fraiquin is de politie inmiddels een onderzoek gestart. “Ze hebben in het pand forensisch onderzoek gedaan. Daarbij zijn er sporen veiliggesteld en is er ook een voetafdruk gevonden. En op dit moment zijn we hard op zoek naar de spullen die nog verdwenen zijn. Daarbij roepen we ook de hulp in van alles en iedereen. Dus als je iets gezien hebt, als je de instrumenten hebt gespot, of als je iets gehoord hebt, laat het weten aan de politie. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0900 88 44.”

Op maat gemaakt

Fraiquin spreekt van een klap. “Deze band bestaat al 35 jaar. Ze maken muziek puur voor de fun, voor de hobby. Als dan op zo’n manier je spullen gestolen worden, dat is vreselijk. Ook omdat het om instrumenten gaat die specifiek voor de band gemaakt zijn. Je moet dat beschouwen als een op maat gemaakt pak. Dat zit je dan als gegoten. Zoiets krijg je nooit weer. Dus ik hoop echt dat dit opgelost wordt, dat de spullen teruggevonden worden.”