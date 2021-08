Grote stroomstoring in Hoogkerk en Ruskeveen; ruim 2.600 huishoudens zonder stroom

Zo’n 2.600 huishoudens in Hoogkerk en de wijk Ruskeveen zitten sinds vrijdagochtend zonder stroom.

De stroomstoring werd rond 11.50 voor het eerst gemeld door Enexis. Volgens de netbeheerder zijn zo’n 166 postcodes getroffen, waardoor zo’n 2.600 klanten geen stroom hebben.

De reden van de storing is nog niet bekend. Monteurs van Enexis waren rond 12.15 onderweg om de storing op de lossen. De netbeheerder verwacht dat de storing rond 13.45 voorbij is.

Er is een #stroomstoring in #Groningen gemeld om 11.50 uur, daarbij zitten 2611 klanten zonder stroom. Onze monteurs zijn onderweg om dit op te lossen. Sorry voor het ongemak! pic.twitter.com/KYw44w5xsO

— Enexis Storingen (@EnexisStoringen) August 27, 2021