Groningers domineren vrijdag de finale van De Slimste Mens

nieuws

Foto's: KRO - NCRV

Met oud-stadsdichter Joost Oomen en PowNed-verslaggever Bram Douwes in twee van de kadidatenzetels tijdens de ‘Grande Finale’ van de Slimste Mens, is de Stad Groningen goed vertegenwoordigd.

Vrijdagavond was Douwes voor de tweede keer in één week de Slimste van de dag. Oomen versloeg Volkskrant-columniste Loes Reijmer om de andere finaleplek. De twee Groningers nemen het vrijdagavond op tegen cabaretière Lisa Loeb, die bovenaan staat in het klassement van dit seizoen. Net als Oomen werd ze vijf keer dagwinnaar en hield ze zeven dagen een stoel in het programma.

De twee Groningers studeerden beide Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze waren het dan ook roerend eens met de uitspraak van presentator Philip Freriks dat Groningen een van de mooiste steden van Nederland is.