Man uit Stad aangehouden in zaak bankhelpdeskfraude

De politie heeft woensdagochtend op Schiphol een 17-jarige man uit de stad aangehouden die verdacht wordt van bankhelpdeskfraude. In de zaak konden dinsdag al drie andere mannen op heterdaad worden aangehouden.

Deze drie mannen, een 28-jarige en een 25-jarige man uit Assen en een 18-jarige man uit Eelderwolde konden dinsdag op heterdaad betrapt worden bij het plegen van bankhelpdeskfraude. Agenten vielen het vakantiehuisje binnen terwijl de verdachten telefonisch in gesprek waren met een slachtoffer. De man uit Eelderwolde werd elders aangehouden. Hij wordt verdacht van bankhelpdeskfraude, witwassen en simkaartswapping. Daarnaast wordt hij gezien als afnemer van betaalfraudepanels. De mannen uit Assen en Eelderwolde worden verdacht van betrokkenheid.

De politie doorzocht in de zaak verschillende locaties. Behalve het vakantiehuisje werden ook panden in Groningen en Eelderwolde doorzocht. Daarbij werden er verschillende telefoons, laptops, dure merkkleding, sieraden, een klompje goud en vierduizend euro in beslag genomen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.