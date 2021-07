Communistische Jongerenbeweging in Groningen de straat op voor Cuba

nieuws

Een straat in Trinidad, op Midden-Cuba. Foto: Elemaki - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3730955

De Communistische Jongerenbeweging in Groningen is woensdag de straat opgegaan om geld in te zamelen uit solidariteit met de Cubaanse bevolking. Dat laat de organisatie woensdagmiddag weten.

Door het Amerikaanse embargo, dat zestig jaar geleden werd ingesteld, zijn er medische tekorten op het eiland. Zo is bijvoorbeeld paracetamol en ibuprofen nauwelijks beschikbaar. De jonge communisten vinden het belangrijk om hun internationale solidariteit met het eiland te tonen. “Toen in de Europese Unie de zorg vastliep door de coronapandemie stuurde Cuba doctoren zonder daar iets voor terug te willen. Nu het eiland zelf in moeilijkheden zit is het tijd om de Cubanen te helpen”, laat woordvoerder Heiko weten.

Embargo

Het Amerikaanse embargo zorgt er ook voor dat internationale bedrijven niet vrij kunnen handelen met Cuba. Bedrijven die dit wel doen riskeren sancties vanuit de Verenigde Staten. “De blokkade op Cuba is in 1962 opgelegd om, zoals de Amerikanen het zelf beschreven, het eiland economisch te verstikken en zo sociale onrust te creëren. Tijdens de coronapandemie is dit embargo zelfs nog strenger geworden. Sommige politici in de VS pleiten nu voor militair ingrijpen op Cuba. Als ze echt solidair met de Cubaanse bevolking zijn heffen ze de blokkade op.”

CJB Groningen laat weten dat alle donaties die deze week binnenkomen gebruikt zullen worden voor de aanschaf van medische goederen die vervolgens naar Cuba worden gestuurd.