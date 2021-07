Aantal WW-uitkeringen fors afgenomen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is de afgelopen maand met bijna 4 procent afgenomen. In juni waren er 3.032 uitkeringen; 118 minder dan in mei. Dat komt vooral doordat de economie weer voorzichtig opengaat.

De WW is nu, na een sterke toename in het coronajaar 2020, weer onder het niveau van eind 2019. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal uitkeringen in onze gemeente met 32 procent afgenomen. In heel Nederland bedroeg de afname ruim 20 procent.

Nu de economie steeds meer opengaat, groeit de vraag naar personeel, vooral in de horeca, detailhandel, de zorg en het onderwijs. Er is onder meer veel vraag naar restaurantkoks, verkoopmedewerkers en pedagogische medewerkers.