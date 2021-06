‘Tieners uit risicogroepen krijgen coronavaccinatie’

nieuws

Tieners uit medische risicogroepen worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdagmiddag bekendgemaakt.

De Jonge neemt daarmee het advies van de Gezondheidsraad over. In een spoedadvies van de Gezondheidsraad staat dat het verstandig is om tieners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar met een medisch risico te vaccineren. Het gaat om de groep die elk jaar een uitnodiging krijgt voor de griepprik en tieners met obesitas. Ook andere tieners mogen in uitzonderlijke gevallen door een arts worden gevaccineerd.

“Ik heb het advies gelezen en ik neem het over”, liet De Jonge weten. Volgens de Gezondheidsraad is het Pfizer-vaccin voldoende veilig.