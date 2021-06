Lange wachtrij voor vaccinaties bij MartiniPlaza

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Bij MartiniPlaza is maandagmiddag een lange wachtrij ontstaan voor de vaccinatielocatie van de GGD. Een landelijke storing in het afspraken- en registratiesysteem is daar de oorzaak van.

De storing zorgt voor vertraging bij de registratie en administratie van de vaccinaties. Volgens woordvoerder Hanneke Mensink betekent de vertraging echter geen uitstel: “We gaan iedereen gewoon prikken, het duurt alleen wat langer.”

De storing is ook aanwezig bij andere vaccinatielocaties in de provincie, maar zorgt hier volgens Mensink voor minder vertraging: “Hier worden over het algemeen minder mensen geprikt, waardoor de wachtrij niet zo opvalt.”