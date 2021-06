Blijdschap bij dierenorganisatie: ‘Ree in Groningen voorlopig veilig’

nieuws

Foto: Pixabay

De provincie Groningen mag voorlopig geen jagers laten schieten op zo’n 890 reeën die de verkeersveiligheid aantasten. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland onlangs bepaald in een kort geding, wat werd aangespannen door dierenrechtenorganisatie Fauna4Life.

De provincie moet nu eerst een beslissing nemen op het bezwaarschrift, wat tevens door Fauna4Life werd ingediend. De stichting stelt dat de opdracht van de provincie, die de dieren wil afschieten omdat er teveel van zouden zijn in Groningen, in strijd is met haar eigen beleid.

Jagers houden in het voorjaar tellingen om te bepalen hoeveel reeën er zijn. Vervolgens wordt op basis van een bepaalde formule bepaald hoeveel het er zouden moeten zijn en hoeveel er dus moeten worden doodgeschoten. In 2018 heeft de provincie echter besloten om een nieuw beleid ten aanzien van de reeën vast te stellen. In een beleidsnota wordt aangegeven dat het beheer op basis van aantallen wordt losgelaten.

Nu de provincie toch weer de afschot van 890 reeën heeft toegestaan, handelt de provincie in strijd met haar eigen beleid, zo stelt Fauna4Life. Dat oordeelde de rechter ook. Er is aannemelijk gemaakt dat er een direct verband bestaat tussen afschot en een vermindering van het aantal aanrijdingen. Ook had provincie aannemelijk moeten maken dat alternatieve maatregelen in Groningen niet of onvoldoende effectief zijn en ook dat is niet gebeurd.