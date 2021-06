Bioscopen vanaf zaterdag weer open: “Het zal dus wel even dringen zijn”

De bioscopen mogen vanaf zaterdag sinds december hun deuren weer openen.

Vanwege de coronapandemie waren de filmtheaters bijna een half jaar gesloten. Nu we langzaam uit de lockdown kruipen mogen de bioscopen vanaf zaterdag hun gasten weer ontvangen.

Er is een groot aanbod aan films voor de bioscopen, Esther Daems van Pathé Groningen vertelt dat hierdoor de programmering een flinke puzzel was. “Er zijn een heleboel films uitgesteld die stonden te wachten om vertoond te worden. Het zal dus wel even dringen zijn”.

Het blijft volgens de voorspellingen de komende tijd mooi weer. Toch denkt Daems dat de mensen er niet van zal weerhouden een filmpje te pakken. “Zowel wij en het publiek hebben heel lang gewacht om weer naar de film te gaan. Je zit in een fantastische stoel. Dus ik denk dat het publiek zeker zal komen.”