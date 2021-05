PVV: “Waarom komt gemeente amateurclubs niet op dezelfde wijze tegemoet?”

nieuws

Foto Andor Heij: Voetbal

De PVV vraagt het Stadsbestuur om opheldering waarom topclubs wel een tegemoetkoming krijgen vanwege de extra kosten die ze hebben moeten maken wegens corona, maar amateurclubs deze tegemoetkoming niet krijgen.

Woensdag werd duidelijk dat de gemeente Groningen in totaal 35.000 euro schenkt aan Donar, Lycurgus en MartiniSparks omdat deze clubs extra kosten hebben moeten maken door corona. FC Groningen en amateurverenigingen krijgen niets. De PVV wil hier meer helderheid over. “Met name over de huurafspraken met de FC Groningen willen we als fractie meer weten”, schrijft de partij. “Wat is er precies afgesproken met FC Groningen?”

Daarnaast stelt de PVV dat ook amateurclubs het moeilijk hebben door de coronacrisis. Zij moeten hun financiële tekorten verhalen op de leden.