Onderwijsinspectie gaat in gesprek met scholen die niet volledig open gaan

nieuws

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

De onderwijsinspectie gaat in gesprek met middelbare scholen die hun deuren niet volledig openen. Vanaf maandag mogen de scholen weer alle leerlingen ontvangen, vanaf volgende week maandag moeten ze dat doen.

“Dat de scholen op 7 juni weer open moeten, is een kabinetsbesluit dat door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt gesteund, dus dit is niet vrijblijvend”, laat demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs weten. In Groningen gingen verschillende scholen maandag al weer volledig open. Een aantal hebben laten weten meer tijd nodig te hebben en kiezen er voor om vanaf komende woensdag iedereen te ontvangen. Voor zover bekend zijn er geen scholen die met een aangepast rooster blijven werken.

In het land zijn er echter verschillende scholen die niet volledig open gaan. De redenen zijn uiteenlopend. Slob heeft laten weten dat er nog geen harde maatregelen zullen volgen. “We houden scholen niet aan het onmogelijke. Er is altijd maatwerk mogelijk als scholen niet open kunnen doordat er veel docenten ziek zijn of als er docenten zijn die kwetsbare familieleden hebben die nog niet gevaccineerd zijn. Het is samen zoeken naar een weg. Maar het principe is duidelijk: vanaf 7 juni mogen alle leerlingen weer naar school.”