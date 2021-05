MartiniPlaza toch per bus bereikbaar tijdens afsluiting Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Buslijn 10 gaat vanaf donderdagavond een andere route rijden, om zo de afgesloten Paterswoldseweg te omzeilen. Daarmee wil vervoerder Qbuzz ervoor zorgen dat er toch busverkeer mogelijk blijft naar de vaccinatielocatie in MartiniPlaza.

De Paterswoldseweg wordt vanaf donderdagavond tot woensdag 9 juni afgesloten ter hoogte van het viaduct onder de zuidelijke ringweg, voor alle verkeer in beide richtingen. Tijdens deze periode worden er buispalen aangebracht voor de fundering van de landhoofden van het nieuwe viaduct. Ook wordt het tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg geïsoleerd, zodat omwonenden minder geluidsoverlast ondervinden.

Door de afsluiting dreigde het busvervoer van en naar de vaccinatielocatie vast te lopen, omdat ook andere viaducten en omleidingsroutes zijn afgesloten voor werkzaamheden. Stadsblog Sikkom bracht dit probleem afgelopen woensdag naar voren.

Qbuzz steekt daar nu een stokje voor en laat buslijn 10 omrijden via de Parkweg, de Paterswoldseweg, de Leonard Springerlaan, het Vrijheidsplein, het Overwinningsplein en het Martini Ziekenhuis. Om deze route mogelijk te maken, wordt er een tijdelijke verbinding voor de bus gemaakt tussen het Vrijheidsplein en Laan van de Vrijheid. Richting de stad, aan de Laan van de Vrijheid bij het Overwinningsplein, wordt een tijdelijke halte aangelegd. De reguliere haltes aan de Leonard Springerlaan, de Laan van de Vrede en Overwinningsplein komen daarmee wel te vervallen.

Voor het overige verkeer zijn er verschillende omleidingen. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Muntinglaan, Hoornsediep en de Laan van de Vrede. Gemotoriseerd verkeer kan via de Leonard Springerlaan, het Vrijheidsplein, de N7 en de A28. Een andere optie is via de Parkweg, de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan.