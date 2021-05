Maand april leverde achttien vorstdagen op in Eelde

nieuws

Foto: Naomi Smit

De maand april 2021 is de koudste grasmaand sinds 1986 geworden. Op het KNMI-meetstation in Eelde werden er achttien vorstdagen geteld.

Er is sprake van een vorstdag wanneer de temperatuur op anderhalve meter hoogte onder het vriespunt komt. Dit gebeurde op achttien dagen. Normaal worden er in april zes tot acht vorstdagen gemeten. Op 16 en 26 april werd de koudste minimumtemperatuur sinds het begin van de metingen geregistreerd. Op 16 april werd het -3,9 graden en op 26 april daalde het kwik naar -4,5 graden. In vergelijking met andere KNMI-stations telde Eelde de meeste vorstdagen.

Landelijk komt de gemiddelde maandtemperatuur uit op 6,7 graden. Dat is ruim 3 graden kouder dan normaal.