Brand in appartementencomplex Hoogkerk onder controle, bewoner lichtgewond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een appartementencomplex aan de Johan Dijkstralaan in Hoogkerk heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. Eén bewoner raakte lichtgewond.

De melding van de brand kwam rond 16.35 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het gaat om een brand in een woning op de begane grond van een appartementencomplex”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. We hebben besloten om het gebouw te ontruimen. Daarom hebben we opgeschaald naar ‘middelbrand’ waarop ook een tweede tankautospuit ter plaatse is gekomen. De brandweerlieden van deze tweede wagen helpen bij de ontruiming.”

Wanneer de brandweer ter plaatse komt beginnen zij direct met een ontruiming van het gebouw. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Traumahelikopter

Incidentfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie meldt dat er voor het gebouw twee tankautospuiten staan. “Uit één van de wagens heeft men de slangen gerold. Daar voert men een blussing mee uit. Voor het gebouw staat ook een ambulance, en even verderop is de traumahelikopter geland. Het Mobiel Medisch Team, het MMT, is zojuist het gebouw ingegaan.”

Bewoners opgevangen in recreatiehal

Rond 17.00 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle is. “De bewoners van de ontruimde woningen hebben we opgevangen in een naastgelegen recreatiehal. De verwachting is dat zij snel weer terug mogen naar hun woningen. Op dit moment doen we een verkenning in het complex.” Volgens Mol is één bewoner lichtgewond geraakt. “Deze bewoner heeft rook geinhalleerd en is overgedragen aan de collega’s van de ambulancedienst. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Hoe groot de schade is, is onbekend. Ook is onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het MMT is vrij snel na het arriveren weer vertrokken.