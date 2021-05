Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen, Verschilmakers brengen vuur naar Groningen

nieuws

Burgemeester Geert van Rumund (PvdA) van de gemeente Wageningen ontsteekt het Bevrijdingsbuur bij Hotel de Wereld. Foto: still NPO1/NOS

Bij Hotel de Wereld in Wageningen is om middernacht het Bevrijdingsvuur ontstoken. Later op de dag wordt het vuur naar het online Bevrijdingsfestival in Groningen gebracht.

Het tijdstip van het ontsteken markeert de overgang van het herdenken op de Nationale Herdenkingsdag naar het vieren van de vrijheid op Bevrijdingsdag. Het vuur in Wageningen werd ontstoken door de Verschilmakers. Dit zijn veertien bekende en onbekende Nederlanders die op hun eigen manier strijden voor vrijheid. Onder hen onder andere Ruben Hein, Natascha van Weezel en Splinter Chabot. Het ontsteken gebeurde in het bijzijn van burgemeester Geert van Rumund (PvdA) van de gemeente Wageningen.

Hotel de Wereld

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur gebeurt traditioneel bij Hotel de Wereld. In dit hotel werden op 5 mei 1945 de onderhandelingen gevoerd over de overgave van de Duitse troepen in de dan nog bezette gebieden van ons land. Voor het hotel werd gekozen omdat het op het toenmalige front lag. Een dag later werd het capitulatiedocument ondertekend in de aula van de landbouwhogeschool in Wageningen.

Bevrijdingsfestival

De veertien Verschilmakers brengen op Bevrijdingsdag het vuur vanuit Wageningen naar de veertien online Bevrijdingsfestivals. Dit gaat per auto gebeuren. Het Bevrijdingsfestival in Groningen begint om 13.00 uur en is online te volgen.

