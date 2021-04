“Versoepelingen pas mogelijk als piek in coronacijfers is geweest”

nieuws

Foto: Martijn Beekman / rijksoverheid.nl

Zolang de piek in de coronacijfers niet is geweest, kan er niet worden versoepeld. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid maandagmiddag laten weten na overleg op het Torentje.

“We moeten zekerheid hebben dat we eroverheen zijn voordat we een nieuwe stap kunnen zetten”, liet De Jonge aan de NOS weten. De minister hoopt dat de piek in de komende week bereikt gaat worden. Een deel van het kabinet kwam zondag in het Catshuis bijeen om te praten over de huidige coronasituatie. Daar werd besloten dat er op 21 april geen versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Mogelijk wel per 28 april.

Cijfers vallen tegen

Afgelopen week werd nog duidelijk dat het kabinet werkte aan een plan om op 21 april terrassen en winkels weer te openen. Ook de avondklok zou dan verdwijnen. “Ik kan me de verwarring voorstellen, maar ik heb zelf die datum nooit naar buiten gebracht.” Demissionair minister Fred Grapperhaus (CDA) van Justitie laat weten dat de cijfers er eerst beter uit zagen. “Een week geleden gaf het RIVM nog een enigszins licht-aan-horizon-achtige-reportage, maar de cijfers blijken tegen te vallen.”

Personeel in ziekenhuizen loopt op laatste tandvlees

Intensivist en OMT-lid Diederik Gommers liet maandagochtend in het radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1 weten eveneens somber te zijn. De huidige situatie in de ziekenhuizen is volgens Gommers kritiek. “Nog tweehonderd mensen erbij op de ic, en we zitten in code zwart”, aldus Gommers. De arts legde uit dat er op dit moment minder mensen behandeld kunnen worden in de ziekenhuizen dan tijdens de eerste golf vorig jaar. Het ziekteverzuim onder artsen en verpleegkundigen is flink opgelopen waardoor er minder personeel beschikbaar is. “Normaal gesproken hebben wij 44 ic-bedden. Nu hebben we al zo’n vier maanden 72 bedden.” Aan elk bed staan vier ic-verpleegkundigen en volgens Gommers lopen die nu op hun laatste tandvlees. “Het voelt niet goed als er versoepelingen komen die leiden tot een toename van het aantal patiënten.”