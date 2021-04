“Het was niet makkelijk maar ze hebben zich er kranig doorheen geslagen”

nieuws

Eén van de verhalen gaat over het Philips Natuurkundig Laboratorium, het NatLab. Foto: Door Johan Bakker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62144011

Zes studenten Verhalende Journalistiek van de Schrijversvakschool Groningen ontvangen komende vrijdag hun diploma. Directeur Pauline Durlacher van de school is trots.

Hoi Pauline! Een opleiding volgen in coronatijd is vast geen makkelijke opgave geweest …

“Nee, het is zeker niet makkelijk geweest. Sinds vorig jaar vinden alle lessen online plaats. Maar dat is iets wat we heel goed kunnen doen, en daar lag het probleem dan ook niet. De studenten moeten echter ook verhalen schrijven. En dat bleek wel een hele kluif te zijn. Het interviewen van oudere mensen is lastig als zij bijvoorbeeld niet bekend zijn met Zoom. Of als je voor je verhaal afhankelijk bent van archiefonderzoek. Al deze archieven zijn door de coronamaatregelen gesloten. Als ik dan zie wat er qua eindwerken door onze studenten Marike Goossens, Erik de Graaf, Inge Hendriks, Dineke Mulder, Marrie Plender en Gera Stuurwold is gemaakt, dan kan ik alleen maar heel trots op ze zijn.”

In de eindwerken zit ook heel veel variatie hè?

“Klopt. De één schrijft over station Sappemeer-Oost, dat vorig jaar gesloten werd. Er is een verhaal over dienstweigeraars in Indonesië. En ook is er iemand die een productie heeft gemaakt over het Philips Natuurkundig laboratorium, het NatLab. Alle verhalen zijn beoordeeld door een examencommissie bestaande uit Pauline Broekema, Lilian de Bruijn, Maarten Meester, Aafke Steenhuis en Bart Slijper. Zij hebben in de beoordeling rekening gehouden met de beperkingen die corona teweeg heeft gebracht.”

Komende vrijdag ontvangen de studenten hun diploma. Eigenlijk zouden ze al eerder afstuderen …

“Het was volgens mij inderdaad de bedoeling dat dit in november zou gebeuren, ongeveer een half jaar geleden dus. Dat het nu wat langer heeft geduurd, heeft ook zijn voordelen gehad. Zo kon er langer gewerkt worden aan de producties en waren er meer mogelijkheden om toch in gesprek te komen met bronnen. Al met al kan ik zeggen dat er producties van behoorlijke omvang zijn geproduceerd.”

Je klinkt heel trots …

“Ja, dat ben ik zeker. Het is altijd heel bijzonder als studenten hun diploma gaan ontvangen. En de coronacrisis, waar we nu in verkeren, maakt dat extra bijzonder.”

Meer informatie over de Schrijversvakschool Groningen is te vinden op deze website.