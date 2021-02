“Zondag gaat kil worden, in de nacht naar maandag kans op gladheid”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het gaat zondag een kille en grijze dag worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Zondag belooft minder vriendelijk te worden dan de zaterdag toen in de middag de zon breeduit doorbrak”, vertelt Kamphuis. “Zondag is er eerst kans op mist die overgaat in laaghangende bewolking. De zon heeft het lastig en mogelijk krijgen we het hemellichaam helemaal niet te zien. De maximumtemperatuur komt te liggen op 6 graden. Het blijft wel droog. De wind is zwak, rond windkracht 3, en komt uit het westen tot noordwesten.”

“In de avond en in de nacht naar maandag is er opnieuw kans op mist. De minimumtemperatuur komt rond het vriespunt te liggen waarbij er kans is op gladheid door aanvriezende mist.”