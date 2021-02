Weekje lente staat voor de deur

nieuws

Foto Andor Heij. Kardinge, lente

Het is bijna niet voor te stellen. Afgelopen weekeinde was er nog strenge vorst en werden de schaatsen massaal onder gebonden. Her en der liggen nog resten sneeuw en is er nog ijs in het water. Maar dit weekeinde wordt het volop lente.

Zaterdag wordt het 15 graden, is het droog met regelmatig zon. Zondag is het nog iets zachter met 16 graden. Er staat dan weinig wind en de zon schijnt volop, zodat het aangenaam aan voelt.

Het blijft zeker tot en met donderdag zeer zacht met temperaturen rond de 15 graden. Er zijn dan wel wat meer wolken aan de lucht, maar het blijft droog.