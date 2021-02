Arriva beslist dinsdagochtend of treinen gaan rijden

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vervoersbedrijf Arriva hakt dinsdag in de vroege ochtend de knoop door of het bedrijf de treindienstregeling in het Noorden gaat opstarten.

Arriva is hiervoor afhankelijk van spoorbeheerder ProRail die verantwoordelijk is voor de spoorinfrastructuur. In de nacht van maandag op dinsdag is het de verwachting dat het matig gaat vriezen waarbij de minimumtemperatuur op -8 graden komt te liggen. Het is mogelijk dat dit effecten heeft op de werking van de infrastructuur. In de vroege ochtend wordt de situatie op het spoor bekeken en dan wordt de knoop doorgehakt of treinen kunnen rijden.

“Check voor je reis de reisplanner”

Reizigers die in alle vroegte met de trein willen reizen wordt geadviseerd om de communicatiekanalen van het bedrijf in de gaten te houden. “Vanwege het winterweer hebben we een speciale pagina online gezet waar mensen kunnen zien wat wel en wat niet rijdt. Daarnaast is het verstandig om onze app en Twitterpagina in de gaten te houden.”

Bussen van Arriva

De bedoeling is dat de bussen van Arriva dinsdagochtend weer volgens de gewone dienstregeling gaan rijden. Maandagavond haalde men rond 21.00 uur de bussen van de af en ook reed men niet volgens een vaste dienstregeling. Dinsdag is men dit wel van plan. Alhoewel ook voor deze reismethode geldt om de informatiekanalen goed in de gaten te houden.