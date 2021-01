Politie ontdekt ‘gevaarlijke’ hennepkwekerij aan Verlengde Hereweg; vijf aanhoudingen

nieuws

Foto: Politie Groningen-Zuid

De politie in Groningen heeft maandagavond een hennepkwekerij ontdekt in een woning aan de Verlengde Hereweg in Groningen. De politie heeft vijf personen aangehouden in de woning.

In de aangetroffen kwekerij stond geen planten meer. Volgens de politie ging het om een gevaarlijke setting. Vermoedelijk zorgde het elektriciteitssysteem van de kwekerij voor brandgevaar.

De vijf aangehouden verdachten zijn ingesloten en worden vanaf dinsdag verhoord. De verdachten krijgen in ieder geval een proces-verbaal aan hun broek.

