OM heeft meer tijd nodig voor flatexplosie Beijum

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De rechtszaak tegen de verdachten van de flatexplosie in Beijum, die in mei van 2020 plaatsvond, begint in april. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Groningen.

Volgens RTV Noord heeft het Openbaar Ministerie meer tijd nodig om getuigen te horen en laptops te onderzoeken. Het OM verdenkt hoofdverdachte William M. ervan dat hij de explosie heeft veroorzaakt en het in bezit hebben van explosieven. Er is volgens het OM bewijs voor het plannen van een plofkraak tegen M.

Naast de 28-jarige hoofdverdachte zijn ook de 21-jarige vriendin van M. en een 28-jarige vriend van de man verdachte in de zaak. De twee mannen zitten nog in voorarrest, de vrouw is inmiddels op vrije voeten.

De explosie zorgde ervoor dat vier woningen in het appartementencomplex onbewoonbaar werden. De hoofdverdachte en zijn vriendin raakten allebei gewond door de explosie.