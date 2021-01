Nieuwe melodieën klinken uit Martinitoren

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Mensen die deze week in de binnenstad vertoefden was het wellicht al opgevallen: het Martinicarillon speelt nieuwe melodieën. In totaal gaat het om vier nieuwe stukken die op de trommel van het carillon geïnstalleerd zijn.

Vanwege Kerstmis waren er in de decembermaand vier kerstmelodieën te horen. Afgelopen week zijn deze melodieën door stadsbeiaardier Auke de Boer en medewerkers van klokkengieterij Reiderland vervangen. Om dit te doen worden de melodieën van de speeltrommel gehaald waarna deze opnieuw gestoken wordt.

Op het hele uur klinkt er sinds deze week het stuk ‘Tant que vivrai en âge florissant’. Dit is een oud danslied uit de zestiende eeuw. Op het halve uur is het stuk ‘Mein junges Leben had ein End’ te horen, naar een zetting van Jan Pieterszoon Sweelinck. Op de beide kwartieren speelt het carillion een wandellied. Op een kwartier voor gaat het om een stuk uit de Caesarius cantate van Chris Fictoor. Op het kwartier over is de ‘Est-ce-mars’ te horen dat in de volksmond ook wel bekend staat als het liedje ‘Wie gaat er mee over zee.’

De stukken blijven drie maanden hoorbaar waarna ze weer vervangen worden door nieuwe stukken.

