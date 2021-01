Hanzehogeschool stelt deel online-tentamens uit na datalek

nieuws

Foto: Sicco Haring

Studenten van de Hanzehogeschool mogen niet de dupe worden van falend ICT-beleid. Dat is de reactie van de fractie van de JOVD Groningen op het nieuws dat online-tentamens op de hbo-instelling worden uitgesteld.

De afgelopen dagen hebben diverse media bericht over een beveiligingslek bij online surveillances tijdens tentamens die afgenomen werden. Volgens de JOVD heeft de Hanzehogeschool zondag besloten dat de aanstaande tentamenweek met veertien dagen verplaatst gaat worden. “Het is ongekend dat zo’n grote organisatie zijn ICT-infrastructuur niet op orde heeft en studenten hier nu de dupe van worden”, zegt voorzitter Tom Boer.

Fraude

De JOVD aggregeert tegen het feit dat de tentamens nu worden uitgesteld omdat er niet online gesurveilleerd kan worden. Het nieuws van het uitstellen van de tentamens komt één dag voor de start van de tentamenweek. Volgens de JOVD worden de tentamens verplaatst omdat men bang is voor fraude. “De Hanzehogeschool gaat er bij voorbaat vanuit dat studenten zullen frauderen. In het vorige studiejaar is er niet gesurveilleerd en toen waren de behaalde cijfers vergelijkbaar met de cijfers van het jaar ervoor. De veronderstelling van de Hanzehogeschool dat studenten frauderen is dus volgens de JOVD Groningen onterecht.” De partij wil dat de tentamens door gaan, eventueel zonder surveillance.

Reactie Hanzehogeschool: ‘Deel tentamens kan doorgaan’

De Hanzehogeschool laat in een reactie weten dat het standpunt dat de JOVD inneemt niet juist is. “Nee, het klopt niet”, zegt woordvoerder Evanya Breuer. “Een aantal tentamens kunnen zonder surveillance gewoon doorgaan. Voor alle andere tentamens zal een examencommissie een besluit moeten nemen. Dit betekent wel dat er een behoorlijk aantal tentamens zijn uitgesteld, maar niet alle tentamens. We realiseren ons dat dit een hele vervelende situatie is. Voor studenten is het sowieso al een heel moeilijk studiejaar. We bieden dan ook onze excuses aan.”

“Kost veel tijd”

Volgens Breuer wordt er hard gewerkt om de problemen op te lossen. “Vorige week bleek dat we te maken hebben met een datalek. Hiervan hebben we melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ook hebben we alle studenten geïnformeerd over de situatie. Het probleem proberen we zo snel mogelijk op te lossen, maar zoiets kost veel tijd. Het is namelijk best wel ingewikkeld. Of tentamens door kunnen gaan wordt per opleiding besloten.”

JOVD: “Het gaat om duidelijkheid”

Tom Boer van de JOVD laat naar aanleiding van de reactie van de Hanzehogeschool weten dat het probleem hem in de duidelijkheid zit. “Dat een aantal tentamens door kan gaan is mooi, hoewel ik dat wel betwijfel. Het gaat om de duidelijkheid. De geruchten gonzen al de hele dag dat tentamens uitgesteld worden. De opleiding waar ik studeer heeft mij vandaag keurig geïnformeerd, maar er zijn ook opleidingen die zeggen, het is vandaag zondag dus ik werk niet. Dat zorgt bij studenten voor veel stress. Zeker in de huidige tijd waarbij echt structuur en duidelijkheid geboden is.”

HSV: “Koude douche”

De Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV, laat eveneens weten geschrokken te zijn. “Wij verwachten van een instelling met dertigduizend studenten dat dit soort basistaken toch naar behoren uit kan voeren”, zegt Timon van Engen. De partij vraagt ook aandacht voor de gevolgen van deze ontdekking. “Veel tentamens worden nu verplaatst met alle nadelige gevolgen van dien. Studenten zijn wekenlang aan het voorbereiden op deze tentamens en krijgen nu een koude douche met de mededeling dat de tentamens tot nader order worden verplaatst. Dit verplaatsen heeft grote gevolgen voor alle studenten. De geleerde stof verwaterd en de lessen van de volgende periode moeten ook gevolgd worden, nog weer los van alle studenten die een bijbaan hebben en ook daar verwacht worden door hun werkgevers.”