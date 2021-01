Giro en Tour staan komend seizoen op programma van Bauke Mollema

sport

Foto: Bouke Mollema Tocht 2017

Er staan komend wielerseizoen twee grote rondes op het programma voor Bauke Mollema. De 34-jarige geboren Groninger rijdt vanaf begin mei de Giro d’Italia en vanaf eind juni de Tour de France. Dat maakte Trek-Segafredo, de ploeg van Mollema, maandag bekend.

Of Mollema de kopman is voor zijn ploeg tijdens de grote rondes, is nog niet officieel bekend. Maar Mollema rijdt beide rondes samen met de Italiaan Vincenzo Nibali en de 36-jarige Italiaan zal zeker in zijn thuisronde zijn zinnen zetten op een goed eindklassement.

Het vorige seizoen van Mollema eindigde abrupt tijdens de dertiende etappe van de tour, waarin hij een gecompliceerde polsbreuk opliep. Sindsdien reed de Groninger geen officiële wedstrijden.