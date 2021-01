FC Groningen voetballer Arjen Robben zet zich in voor klimaat

nieuws

Arjen Robben

FC Groningen voetballer Arjen Robben doet mee aan de internationale Klimaatadaptatieweek Groningen van dinsdag 19 januari t/m maandag 25 januari.

Daarnaast neemt hij deel aan het ‘Global Youth Action event’ op vrijdag 22 januari van 14.15–15.15uur. Dit doet hij samen met Ban Ki-moon, voormalig voorzitter van de Verenigde Naties en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Deze bijeenkomst is te volgen via klimaatadaptatiegroningen.nl.

“Het is belangrijk dat we met elkaar bouwen aan een veilige, leefbare en gezonde toekomst, zodat volgende generaties en ook mijn kinderen gezond opgroeien”, aldus Robben. “Ik vind het belangrijk om het gezondheidsaspect te benadrukken en het daar met elkaar over te hebben.’