“Waar is de belofte dat Haren en Ten Boer geen aanhangsel van de stad zouden worden?”

Foto: Anthony Willett via Flickr (CC 2.0)

De actiegroep Hondenbelasting, weg ermee!! heeft woensdagavond opnieuw de gemeenteraad toegesproken. Ze maakten duidelijk dat er wat hen betreft geen hondenbelasting geheven moet gaan worden in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.

In hun relaas verwees de actiegroep naar een belofte die gedaan was in de aanloop naar de herindeling. “Haren en Ten Boer zouden geen aanhangsel worden van de stad. De praktijk wijkt echter nogal af”, zegt de actiegroep. “In Groningen wordt hondenbelasting geheven en dus moeten de hondeneigenaren in Haren en Ten Boer ook bloeden. Terwijl die twee gemeenten al heel lang geen hondenbelasting meer kenden. Het woord bloeden is overigens niet willekeurig gekozen. Wij zien en horen wat het betekent dat de hondenbelasting, die de hoogste is in heel Nederland, ook plotseling door hondenbezitters van de voormalige gemeenten opgebracht moet worden.”

“Waar moeten mensen het geld vandaan halen?”

De actiegroep haalt een voorbeeld aan van een alleenstaande oudere meneer uit Haren. Dankzij zijn drie hondjes wandelt hij een aantal keren per dag en komt op die manier in contact met verschillende mensen. “Deze meneer moet vanaf volgend jaar 600,60 euro voor zijn honden betalen. En door de afschaffing van Diftar is hij ook nog eens 100 euro extra kwijt aan afvalstoffenheffing. Ook kennen we een echtpaar op leeftijd in Ten Boer die heel gelukkig zijn met hun 4 honden. Zij moeten volgend jaar 868,80 euro betalen. Waar moeten ze dat vandaan halen? In de hoop dat er geen controle aan

huis komt, hebben ze uit zichzelf twee honden aangegeven, maar ze leven constant in angst dat de andere twee ontdekt worden.”

Schaamteloos

De actiegroep noemt de houding van het gemeentebestuur van Groningen schaamteloos. “Om de begroting rond te krijgen worden hondeneigenaren in Haren en Ten Boer zwaar getroffen. Wij roepen het gemeentebestuur op om een voorbeeld te nemen aan Loppersum, Delfzijl en Appingedam. Kijk naar de respectvolle manier waarop zij met elkaar en hun burgers omgaan en schaf ook in de gemeente Groningen de hondenbelasting af. Dat is de enige fatsoenlijke oplossing!”