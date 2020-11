RIVM is somberder: “Tweede coronagolf mogelijk pas in maart voorbij”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het RIVM is een stuk somberder dan twee weken geleden als het gaat om het aantal coronabesmettingen. In een interview met de NOS laat men weten dat met het huidige tempo de tweede gold wel eens tot maart aan kan houden.

Twee weken geleden sprak de NOS ook met Jaap van Dissel en Jacco Wallinga van het RIVM. Toen liet men weten dat het wellicht januari wordt voor we weer terug zijn op het niveau van afgelopen zomer. “De vorige keer keken we naar half januari, met redelijke grote onzekerheid”, zegt Wallinga. “Het kon ook december of zelfs maart zijn. Nu is dat naar achteren geschoven, maar de onzekerheid is ook groter. Dus maart is helemaal niet zo raar. Maar je weet niet hoe het gedrag van mensen blijft, of mensen het blijven volhouden.”

Gedrag van mensen

Dat het aantal besmettingen niet sneller omlaag gaat komt volgens van Dissel door het gedrag. “Ik denk dat er minder mensen thuiswerken. Op de weg is het drukker dan het in maart was. Uiteindelijk vertaalt zich dat allemaal in het aantal contacten dat mede bepaalt hoeveel besmettingen er zijn. Je krijgt ook het gevoel dat zodra er gunstige berichten worden gemeld, het urgentiegevoel bij mensen minder wordt. Het was vorig weekend toch wel erg druk in winkelstraten, waar vaak hele huishoudens rondliepen.”

Herfstvakantie

Eind-oktober werd de piek bereikt waarbij het aantal besmettingen met 10.000 per dag toenam. Daarna volgde een snelle en scherpe daling. Het RIVM denkt dat de herfstvakantie daar verantwoordelijk voor is geweest. “Ja dat kan. Het viel samen, dus we kunnen heel moeilijk uit elkaar trekken wat het effect van de lockdown en wat het effect van de herfstvakantie was. Over het algemeen zijn vakanties perioden met minder besmettingen: kinderen gaan niet naar school, en mensen zijn niet meer op hun werk. Maar we zijn nog bezig om dat preciezer uit te vogelen.”

Italiaanse lockdown

Het RIVM noemt de optie van een Italiaanse lockdown, waarbij we alleen naar buiten mogen voor noodzakelijke boodschappen, over het algemeen een goed idee. Wel zegt men dat heel zwaar en moeilijk vast te houden is. Ook zullen de kosten psychologisch en economisch gezien heel hoog zijn.

