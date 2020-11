GGD: “Aantal besmettingen neemt af, bron- en contactonderzoek hervat”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Volgens de GGD Groningen neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen in onze provincie duidelijk af. Daardoor is het weer mogelijk om een uitgebreid bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dat laat de GGD weten in haar wekelijkse update.

Sinds vorige week dinsdag zijn er in de provincie 492 nieuwe besmettingen geconstateerd. “Het aantal nieuwe besmettingen is duidelijk aan het afnemen”, schrijft de GGD. “Dit is voor nu ook de landelijke trend.” De leeftijdsverdeling is grotendeels vergelijkbaar met de verdeling van vorige week waarbij de enige toename te vinden is in de groep van 0 tot 15 jaar. Werd hier vorige week 5 procent van het totale aantal besmettingen gevonden, nu is dat 9 procent. Ruim 8 procent hiervan bevindt zich in de categorie 10 tot 14 jaar. “Dit is te verklaren door een cluster op een middelbare school.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Leeftijdsverdeling

In de groep van 15 tot 19 jaar gaat het om 7%, vorige week was dit 8%. 21% Van de besmettingen werd gevonden in de groep 20-29 jaar, vorige week was dit 19%, 48% was in de categorie 30-65 jaar, vorige week was dit 50%. Tot slot werd 15% gevonden in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, dit lag vorige week op 18%.

Uitgebreid bron- en contactonderzoek

Doordat er minder besmettingen gevonden worden is het voor de GGD weer mogelijk om een uitgebreid bron- en contactonderzoek uit te voeren. De afgelopen week lukte het in 55% van de gevallen om een bron te herleiden. Daaruit blijkt dat van deze 55% de helft besmet raakte in een thuissituatie. Twaalf procent werd besmet op het werk, 24% tijdens een vrijetijdsbesteding, 10% in een zorginstelling en 9% raakte besmet in een school of op een kinderopvang. “Als je de getallen optelt kom je op meer dan 100%. Dit komt omdat per nieuwe besmetting meer dan één vermoedelijke bron wordt aangewezen.”

Cluster in Stadskanaal

De GGD ziet dat zowel in Stad als Ommeland het aantal besmettingen afneemt. Alleen in de gemeente Stadskanaal gaat het langzamer omdat daar een cluster gevonden is in een zorginstelling. Stadskanaal is dan ook de gemeente waar de afgelopen week de meeste besmettingen gevonden werden met 237 meldingen op 100.000 inwoners. De gemeente Groningen komt met 85 op de 100.000 op plaats twee. Plaats drie is voor Pekela met 82 per 100.000, Het Hogeland 67 en Loppersum 63.

Zes sterfgevallen

Het aantal overlijdens liep de afgelopen week op met 6. Al deze mensen waren positief getest op het coronavirus. Het totale aantal overlijdens sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland komt daarmee op 42 in de provincie Groningen.

Aantal mensen dat zich laat testen neemt af

In de provincie Groningen werden in de afgelopen week 6.086 mensen getest. Het aantal testen dat afgenomen werd is al enkele weken aan het afnemen. Van deze 6.086 bleken er 357 positief te zijn. Dit komt neer op 5,9 procent. “Het vindpercentage is vergelijkbaar met dat van vorige week. De doorlooptijd van aanmelding tot uitslag wordt korter, waarbij de testafname momenteel meestal plaats kan vinden op de dag van aanmelding.”