Rutte: “Nederland in gedeeltelijke lockdown, mondkapjes verplicht”

Foto: John den Hollander

Het kabinet heeft dinsdagavond strenge maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Nederland krijgt in ieder geval de komende vier weken te maken met een gedeeltelijke lockdown. Daarnaast gaat er een mondkapjesplicht gelden.

“Ik denk dat veel mensen dezelfde ervaring hebben gehad als ik”. Met die woorden begint premier Mark Rutte (VVD) de persconferentie. “Mensen in je eigen omgeving die corona hebben. De afgelopen weken zien we hier steeds meer voorbeelden van. De sterk oplopende cijfers van de afgelopen dagen hebben ons er toe gebracht om met sterke en stevige maatregelen te komen. We gaan naar een gedeeltelijke lockdown. Ik realiseer me dat de maatregelen pijn gaan doen, maar het is de enige manier. We moeten strenger zijn voor onszelf en voor ons gedrag. Voor alle bedrijven en sectoren die door de maatregelen geraakt worden zeg ik dat wij als kabinet klaar staan met steunpakketten.”

Het kabinet heeft besloten dat de horeca de komende vier weken dicht gaat. Foto: ingezonden / OOG Tv

Draaien aan knoppen om het virus kapot te slaan

Volgens Rutte zijn de maatregelen die af worden gekondigd gericht op het beperken van het sociaal-verkeer. “Voor het onderwijs gaat er niets veranderen. Daarvoor is het onderwijs te belangrijk. De afgelopen dagen hebben we gediscussieerd aan welke knoppen we moeten draaien om de sociale contacten beperken. Waar we de hamer het beste kunnen raken om het virus kapot te slaan.”

Horeca dicht

De maatregelen die per woensdagavond 22.00 uur gelden hebben onder andere grote gevolgen voor de horeca. “De komende vier weken gaat de horeca dicht. Dit geldt ook voor terrassen en coffeeshops. Eten afhalen mag wel en ook hotels mogen open blijven. De reden dat we hiervoor kiezen is dat de clusters in de horeca inderdaad beperkt zijn maar dat het gaat om grote groepen. Sommige clusters bestaan uit 380 personen.”

Uit de nieuwe maatregelen blijkt dat winkels in de avonden dicht moeten. Ook gaat er een streep door de koopavonden. Foto: Rick van der Velde

Streep door koopavonden

Het kabinet heeft daarnaast ook besloten dat de verkoop van alcohol in winkels, zowel fysiek als online, in de avonduren vanaf 20.00 uur niet meer mogelijk is. Ook de afhaalloketten van coffeeshops sluiten om 20.00 uur. “Daarnaast hebben we besloten dat er een streep wordt gezet door de koopavonden. Winkels met uitzondering van de supermarkten sluiten om 20.00 uur. Daarnaast hebben we gezien dat het soms te druk is in de winkels. Er gaat daarom een maximum gelden van het aantal bezoekers per winkel. Als we zien dat dit niet goed gaat kan besloten worden om een winkel te sluiten.

Groepsgroottes

Voorts worden de groepsgroottes aangepast. Er geldt een dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen per dag. Buiten mag men maximaal in groepen van 4 mensen verblijven. “Binnen mogen maximaal dertig mensen bijeenkomen. Dit geldt dan voor bijvoorbeeld concertzalen en schouwburgen. Uitzonderingen zijn er voor bepaalde werksituaties. Wel doen we een beroep op de eigenaren om te kijken of dit verlaagd kan worden.”

Amateursport aan banden

Een andere maatregel treft de amateursport. “Publiek bij sportwedstrijden blijft verboden. Daarbovenop gaat gelden dat sporten in groepsverband voor 18 jaar en ouder waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden niet meer mogelijk is. Alle contactsport wordt dus verboden, sporten in een sportschool kan nog wel. Een uitzondering geldt ook voor de professionele sport en de activiteiten op Papendal. Voor jongeren onder de 18 geldt dat zij wel kunnen sporten maar dat competities zijn stilgelegd.”

De amateursport wordt aan banden gelegd. Alle contactsporten zijn voorlopig niet mogelijk. Foto: Willem Kracht – fotowkracht.nl.

Mondkapjesplicht in binnenruimtes en onderwijs

In Nederland gaat er daarnaast een mondkapjesplicht gelden. “Voor eens en voor altijd wil ik deze discussie beslechten. We hebben besloten dat het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht wordt in de openbare publieke binnenruimtes. Dit gaat ook gelden voor het onderwijs. Leerlingen en personeel in het onderwijs gaan vanaf het voortgezet onderwijs, en dus ook in het mbo, hbo en wo een mondkapje dragen.”

Zoveel mogelijk thuiswerken

Daarnaast zijn er nog een aantal maatregelen genomen. Zo zijn alle evenementen verboden. Voor doorstroomlocaties als musea en pretparken verandert er niets. Ook weekmarkten kunnen doorgaan. Bedrijven worden opgeroepen om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Deze oproep werd twee weken geleden ook gedaan maar heeft weinig resultaat opgeleverd. Vakanties naar oranje of rode gebieden in de wereld worden ernstig afgeraden. Vakanties in eigen land zijn wel mogelijk maar daarbij geldt de oproep dat mensen zoveel mogelijk op de plaats van bestemming blijven en uitstapjes beperken.

“Wees niet de eigenwijze Nederlander”

Rutte besluit de persconferentie met een boodschap aan iedereen. “Het is aan ons. Het is aan ons allemaal. Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees de realistische Nederlander die zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat moment is nu.”

Het effect van de maatregelen wordt over twee weken geëvalueerd.