Rijksuniversiteit plaatst telescoop in Lauwersmeergebied

In het Lauwersmeergebied is woensdag een telescoop van de sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, geplaatst. Afgelopen zomer werd al het fundament aangelegd. Dat meldt RTV Noordoost Friesland.

De sterrenwacht heeft op dit moment al een telescoop in gebruik op de Zernike Campus. Echter wordt men op deze locatie gehinderd door het vele kunstlicht. De nieuwe telescoop komt in het Dark Sky Park Lauwersmeer te staan. De sterrenwacht noemt het de perfecte plek voor een telescoop. De plaatsing gebeurt in nauw overleg met Staatsbosbeheer. De koepel is geplaatst nabij activiteitencentrum het Lauwersnest. De komende jaren is het de bedoeling dat de samenwerking tussen de beide organisaties in stand wordt gehouden door middel van verschillende activiteiten.

De nieuwe sterrenwacht kost 40.000 euro. De Gratema Stichting gaf 25.000 euro subsidie, het resterende deel wordt gefinancierd door de RuG. De komende maanden wordt de telescoop getest en wordt de software geïnstalleerd. De verwachting is dat komende winter de eerste waarnemingen gedaan kunnen worden. Daarvoor hoeven de studenten van het Kapteyn Instituut niet beslist naar het Lauwersmeergebied. Door middel van een hoogwaardige verbinding is de telescoop namelijk vanaf afstand, bijvoorbeeld vanaf de Zernike Campus, te bedienen.

