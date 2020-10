Hanzehogeschool investeert drie miljoen in voorkomen studieachterstand en verlichting werkdruk

nieuws

Foto: Sicco Haring

Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool investeert drie miljoen euro in maatregelen om studieachterstanden door de coronacrisis te voorkomen. Ook moet het geld helpen om de werkdruk onder studenten en personeel te verlichten. Dat maakte de onderwijsinstelling vrijdag bekend.

Het geld komt beschikbaar voor extra begeleiding van de eerste- en tweedejaarsstudenten. Bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de taken van de studieloopbaanbegeleider, het inschakelen van studentassistenten, kleinschalige ontmoetingen organiseren en het uitbreiden van de inzet van ouderejaarsstudenten via het buddy systeem. Bij eerste- en tweedejaarsstudenten is het risico op studie-uitval het grootste.

Ook worden er twee digitale werkplaatsen gebouwd om zowel het online als het offline onderwijs te begeleiden. Deze werkplaats moet ook docenten en medewerkers hulp bieden om online samenwerking en onderwijs toegankelijker te maken. Alle medewerkers krijgen daarnaast een laptop, zodat ze makkelijker flexibel kunnen werken.