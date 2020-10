GGD: “Afgelopen week 1.161 nieuwe besmettingen, verschuiving naar hogere leeftijd’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week dinsdag 1.161 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit de wekelijkse update van GGD Groningen.

Met de 1.161 nieuwe besmettingen komt het totaal aantal besmette personen nu op 4.672 te staan. Uit de cijfers van afgelopen week blijkt dat er qua leeftijd een verschuiving is te zien naar hogere categorieën. “In de nieuwe besmettingen is 31 procent in de leeftijd van 20 tot 29 jaar. Vorige week lag dit aantal op 40%”, schrijft de GGD. “Ruim 49% van de nieuwe besmette personen is tussen de 30 en 65 jaar en 11% is ouder dan 65 jaar.” Volgens de GGD is 6% tussen de 15 en 19 jaar oud en iets minder dan 3% is jonger dan 15 jaar.

Tekst gaat verder onder de inforgraphic

Ruim 60% van de besmettingen vond plaats in thuissituaties

Omdat het om veel besmettingen gaat is het voor de GGD lastig om te achterhalen wie de bron is geweest en waar dit heeft plaatsgevonden. Afgelopen week kon dit in 29% van de gevallen achterhaald worden. Uit die cijfers blijkt dat in 63% van de gevallen de besmetting plaatsvond in de thuissituatie, 14% raakte besmet op het werk en 8% tijdens vrijetijdsbesteding als sport en contact met vrienden. Tien procent raakte besmet in een zorginstelling.

Aantal besmettingen in het Ommeland neemt snel toe

Uit de cijfers blijkt voorts dat het merendeel van de besmettingen in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar in de stad Groningen plaatsvindt. Ook blijkt dat het aantal besmettingen in het Ommeland sneller toeneemt dan in de weken hiervoor. De gemeente Groningen blijft echter de grootste coronabrandhaard met 221 besmettingen op 100.000 inwoners. Westerwolde komt op plaats twee met 206 op 100.000 en Midden-Groningen staat op de derde plaats met 161 per 100.000 inwoners.

Testen

In de afgelopen week werden er 9.557 mensen getest op het coronavirus. Hiervan waren er 786, dat is ongeveer 8,2 procent, positief.