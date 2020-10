GGD: “Aantal besmettingen in provincie neemt af, maar situatie nog steeds zorgelijk”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen in de provincie Groningen is in vergelijking met voorgaande weken aan het afnemen. Toch zegt de GGD Groningen dat het totale aantal besmettingen nog altijd zorgelijk is te noemen.

Sinds vorige week dinsdag zijn er in de provincie 780 besmettingen bijgekomen. Het daadwerkelijke aantal ligt echter vanwege technische problemen hoger. “Als gevolg van verwerkingsproblemen zijn er ongeveer 150 besmettingen nog niet geregistreerd waardoor het werkelijke aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen week hoger licht. De correctie hierop vindt de komende week plaats”, laat de GGD weten.

Tekst gaat verder onder de infographic

Verschuiving in leeftijd

Als de cijfers van de afgelopen week nader bestudeerd worden dan blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt in de leeftijdscategorie. Waar het in het begin van de tweede golf met name om jonge mensen ging die besmet raakten blijkt nu dat het verschuift naar hogere leeftijdscategorieën. 27% Van de nieuwe besmettingsgevallen is tussen de 20 en 29 jaar oud. Vorige week was dit 31%. De categorie 30 tot 65 jaar is gelijk aan vorige week, beide keren 49%. 13% is ouder dan 65 jaar, vorige week was dit 11%. In de leeftijdscategorie 0 tot 15 jaar ging het afgelopen week om 4%, 7% bevindt zich in de categorie 15 tot 19 jaar.

Twee derde van de besmettingen vindt plaats in thuissituaties

De GGD probeert bij iedere positieve test te achterhalen wat de bron is geweest. Van de nieuwe besmettingen in de afgelopen week lukte dit in 34% van de gevallen. Daaruit blijkt dat in 65% van de gevallen de besmetting plaatsvond in de thuissituatie, 14% in de werksituatie, 8% tijdens een vrijetijdsbesteding en 7% in een zorginstelling. “Voor de grote meerderheid van de nieuwe gevallen is niet meer duidelijk waar de besmetting heeft plaatsgevonden. Dit bevestigt dat het virus zich verspreid heeft.”

Aantal besmettingen in het Ommeland neemt sneller toe

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal besmettingen in het Ommeland sneller toeneemt dan in de weken hiervoor. De gemeente Stadskanaal staat momenteel op de eerste plaats met 193 meldingen per 100.000 inwoners. Groningen staat op de tweede plaats met 142 op 100.000 en Pekela sluit de top drie met 131 per 100.000 inwoners. Afgelopen week kwamen er vier personen te overlijden na een bewezen corona-infectie. Het totaal aantal sterfgevallen in de provincie staat nu op 27.

Op de testlocaties in de provincie werden er afgelopen week 8.830 mensen getest. Van hen bleken 677, dat is 7,7%, positief te zijn.