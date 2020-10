Bijeenkomst gemeenteraad over coronamaatregelen

nieuws

Foto Andor Heij School in coronatijd.

De gemeenteraad wordt woensdagmiddag bijgepraat over de coronamaatregelen van de Veiligheidsregio Groningen. De bijeenkomst vindt plaats in De Oosterpoort.

Er wordt onder meer aandacht besteed aan de opschaling GRIP-4 die sinds maart van kracht is. De bijeenkomst wordt bijgewoond door onder meer Koen Schuiling (voorzitter Veiligheidsregio Groningen) en Jos Rietveld (directeur GGD Groningen).

Raadsleden kunnen ook vragen stellen. De PVV stelt vragen over de sluitingstijd van de horeca. D66 wil het hebben over de ventilatie op scholen in het voortgezet onderwijs. De ChristenUnie stelt vragen over de keuzes bij de ontheffing van het maximum aantal bezoekers voor culturele instellingen.

Het gaat om een openbare bijeenkomst in De Oosterpoort. Er is ook een live uitzending, die te volgen is via ‘gemeenteraad.groningen.nl. Aanvang 14.30 uur.