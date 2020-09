Verwacht verlies van ruim twee miljoen voor Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Volgens de directie van Groningen Airport Eelde gaat het verlies van de luchthaven voor dit jaar oplopen van 1,2 miljoen oplopen naar ruim twee miljoen. De directie deed deze week verslag over de eerste zes maanden van dit jaar, zo meldt RTV Drenthe.

Het verlies van de luchthaven is, in de eerste zes maanden, al opgelopen naar ruim een miljoen. Voor het eerste halfjaar werden slechts 12.609 passagiers vervoerd, terwijl er 70.897 begroot waren. De laatste drie maanden reisden slechts 283 via de luchthaven. De extra lesvluchten konden dit verlies amper dempen.

Verder vreest de luchthaven dat het in de eerste helft van 2021 aanvullende middelen nodig heeft om te overleven.