Top Dutch Solar Racing derde op European Solar Challenge

Teamleden nemen 3e prijs in ontvangst. Foto: Top Dutch Solar Racing

Het Groningse team Top Dutch Solar Racing heeft de derde prijs gewonnen op de European Solar Challenge. De wedstrijd werd gehouden op het circuit in het Belgische Zolder.

De European Solar Challenge is een 24-uurs race voor zonneauto’s waar teams uit binnen- en buitenland aan deelnemen. Het Groningse team bestaat uit 19 studenten van het Noorderpoort, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Voor het nieuwe team, dat in juli in deze samenstelling begon, ging het weekend goed van start. Op vrijdag werd de dynamic parcours challenge gewonnen. Bij dit onderdeel moest de zonneauto door een slalom parcours rijden. Zaterdag ging de 24-uurs race van start waarbij de deelnemende teams zo efficiënt mogelijk hun rondes op het circuit moesten zien te rijden.

Uiteindelijk legden de Groningse studenten 302 ronden af wat gelijk staat aan een afstand van 1.210 kilometer. Hoofdcoureur Kevin Luinge van het team wist tijdens zijn nachtelijke tijdslot een baanrecord neer te zetten van 2.42:767. Nadat de afgelegde afstand, de snelste ronde en het resultaat van het dynamische parcours bij elkaar waren opgeteld bleek het goed te zijn voor een bronzen plek.

De komende periode gaat het team zich voorbereiden op deelname van de Bridgestone World Solar Challenge die volgend jaar gehouden gaat worden in Australië. Om hier aan deel te kunnen nemen zullen ze een volledig nieuwe zonneauto bouwen.

