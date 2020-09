Snellere behandeling met 3D-implantaten dankzij regionale samenwerking

nieuws

Het UMCG kan, samen met bedrijven in de regio en de RUG, het proces voor 3D-geprinte, gepersonaliseerde implantaten in het menselijk lichaam drastisch verkorten.

Het proces kan verkort worden van een aantal weken naar drie à vier dagen. ‘Met een 3D-operatieplan en een implantaat op maat kunnen we meer patiënten sneller en beter behandelen’, zegt kaakchirurg-oncoloog Max Witjes van het UMCG. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft het UMCG hiervoor een Europese subsidie van zo’n 3,5 miljoen euro verstrekt.

In het 3D-lab van het UMCG kunnen artsen sinds vijf jaar met de nieuwste technologieën een breuk van alle kanten bekijken in 3D, diagnosticeren en een operatie voorbereiden en oefenen. Inmiddels zijn daar zo’n 1.200 patiënten geholpen. Een groot struikelblok is vaak de productie van de gepersonaliseerde implantaten.

Met de subsidie vanuit het SNN komt daar verandering in. Witec uit Stadskanaal breidt haar capaciteit uit, waardoor het veel meer implantaten tegelijk kan produceren. Gezamenlijk kijken alle partijen hoe het hele proces efficiënter kan en hoe aan alle Europese wet- en regelgeving wordt voldaan. Het maken van een implantaat luistert erg nauw en neemt veel tijd in beslag. Door voor dergelijke breuken vooraf een 3D-operatieplan en een implantaat op maat te maken, kan de patiënt beter behandeld worden.