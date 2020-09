Opvallend weinig Groningse subsidieaanvragen bij Prins Bernhard Cultuurfonds ondanks corona

nieuws

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in derde kwartaal bijna 31.000 toegekend aan projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de gemeente Groningen. Volgens het fonds is het opvallend dat er minder aanvragen zijn dan voor de corona-crisis, terwijl de sector het zwaar heeft.

Het Cultuurfonds Groningen roept verenigingen en stichtingen in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële ondersteuning te blijven indienen. “Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen in de sector terecht komt”, zo schrijft de Stichting. “Zo kunnen makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer normaal aan de slag gaan, zodra de beperkingen door de coronacrisis afnemen.”

De subsidies voor het derde kwartaal gingen naar de Stichting De Grunneger Sproak, Het Haydn Muziek Festival, de Nederlands Hervormde Gemeente Stedum Lellens-Wittewierum-Ten Post, Het Houten Huis, De Verhalen van Groningen, Stichting Erfgoedpartners, het FlauweCult Collectief, StuKaFest en de Stichting NonFiction Photo.