Mooiste vogelfoto toont klapekster in Meerstad

nieuws

De mooiste vogelfoto van 2020 is gemaakt door Thijs Glastra in Meerstad. Een klapekster met een dood muisje (zie onder).



Het juryrapport luidt: ‘Dankzij de zachte kleuren is dit een bijzonder prettig beeld om naar te kijken. Het oog van de klapekster dat ons nauwlettend in de gaten houdt, trekt direct de aandacht van de kijker. Pas in tweede instantie dwaalt je blik via de subtiele groentinten van het takje naar de gespietste muis. Ineens is de idylle van het beeld verbroken en landen we weer met twee voeten in de klei. Het inhoudelijke contrast tussen de nuchtere werkelijkheid van eten en gegeten worden en de zachte romantische kleuren maken dit tot een bijzonder beeld’.

Zaterdag 12 september werd in het Museon de uitslag gepresenteerd van de natuurfotowedstrijd de Groene Camera. De foto’s in alle categorieën zijn hier te zien: https://www.natuurfotografie.nl/dit-zijn-de-winnaars-van-de-groene-camera-2020/

Een foto van de klapekster van Meerstad van m’n zoon Thijs heeft de Groene Camera 2020 gewonnen voor beste vogelfoto! https://t.co/IvnPfZj5SA @NatuurfotoNL pic.twitter.com/BlWUb1J9ep — marco glastra (@marcoglastra) September 12, 2020