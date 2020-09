Hier kun je OOG Sport van 20 september terugluisteren

sport

OOG Sport verzorgde zondag live verslag bij GRC Groningen – Hoogezand (2-4 verlies) en SC Stadspark – GOMOS (0-4 verlies) in de eerste klasse F.

Naast live sport blikten we met spelers Danielle Koetje en Ingmar Scholtens van Tennisclub Albertus Magnus terug op afgelopen seizoen en vooruit op het beloop van het huidige seizoen (22:40, uur 2). Daarnaast hoor je coach Rutger Jan Buijs van het eerste herenteam van Drs. Vijfje over het gewonnen duel van vrijdag tegen WMC in de topklasse F (55:38 uur 2).

In het laatste uur sprak presentator Joey Keizer met covoorzitter Astrid Voorwinden van de club Roller Derby Groningen over de bijzondere sport roller derby (26:30, uur 3).