Hanzehogeschool neemt aanvullende acties vanwege toename besmettingen

nieuws

Foto: Sicco Haring

Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen neemt de Hanzehogeschool aanvullende acties.

Directe aanleiding voor de beslissing is dat de veiligheidsregio Groningen de komende dagen naar risiconiveau 2 gaat. Het predicaat ‘zorgelijk’ geldt op dit moment al voor zes regio’s die zich voornamelijk in het westen van het land bevinden. De komende dagen worden er acht regio’s aan deze lijst toegevoegd waaronder Groningen. Een tweede reden heeft volgens de Hanzehogeschool te maken met dat de GGD Groningen het contactonderzoek niet meer goed uit kan voeren. “Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen waardoor we aanvullende acties ondernemen”, schrijft de onderwijsinstelling op haar website.

Eén van de acties is dat aan studenten die positief getest worden gevraagd wordt dit te melden bij de hbo-instelling. De Hanze gebruikt deze informatie om medestudenten en docenten te informeren met wie de bewuste student contact heeft gehad. Daarnaast heeft de instelling twee beslisbomen in het leven geroepen. “Gezien het toenemende aantal besmettingen kunnen we ons voorstellen dat medewerkers en studenten vragen hebben over wanneer zij wel of niet naar de Hanzehogeschool kunnen komen. Om hier een antwoord op te geven kunnen beslisbomen geraadpleegd worden die advies geven.”

– De beslisboom voor medewerkers voor het wel of niet naar de Hanzehogeschool komen is hier te vinden

– De beslisboom voor studenten voor het wel of niet naar de Hanzehogeschool komen is te vinden op deze website