Grote interactieve kunsttentoonstelling voor en door kinderen bij Groninger Museum

foto: Rick van der Velde

Van 24 april tot en met 31 oktober 2021 organiseert het Groninger Museum, als eerste museum in Nederland, een kinderbiënnale. Deze grote interactieve kunsttentoonstelling voor en door kinderen zal iedere twee jaar terugkeren.

Uit de hele provincie Groningen kinderambassadeurs geselecteerd die gaan meehelpen in het museum. De kinderen mogen bijvoorbeeld meewerken aan het schrijven van informatiebordjes bij de kunstwerken en helpen bij het selecteren van merchandise voor de museumwinkel. Ook bepalen ze samen de inrichting en leren hoe je een rondleider kunt worden. Ook gaan de kinderen op atelierbezoek bij deelnemende kunstenaars om mee te helpen aan de kunstwerken.

De Kinderbiënnale komt tot stand in samenwerking met basisscholen, regionale partners en The National Gallery in Singapore en is te zien van 24 april tot en met 31 oktober 2021. Binnenkort is de kick-off waarbij ook de speciale website zal worden gelanceerd.