Motorrijder ernstig gewond bij frontale aanrijding met auto

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Albert Harkemaweg in Aduard is een motorrijder ernstig gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur ter hoogte van Brug Aduard over het Van Starkenborghkanaal. “Een motorrijder is door nog onbekende oorzaak frontaal op een personenauto gebotst”, vertelt Ten Cate.” Hulpdiensten waren snel aanwezig “Er kwamen twee ambulances ter plaatse. Verpleegkundigen van de eerste ambu hebben zich ontfermd over de motorrijder. Na stabilisatie is het slachtoffer met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verpleegkundigen van de tweede ambulance zijn gaan kijken naar de bestuurder van de auto die eveneens gewond is geraakt. Ook dit slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.”

De schade aan zowel de personenauto als de motor is groot. “De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Vanwege het ongeluk is de weg afgesloten.” Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen weggesleept.

Noot: uit piëteit voor de slachtoffers en hun familie wordt dit artikel in eerste instantie gepubliceerd met een foto waarop de betrokken voertuigen niet zichtbaar zijn. Wanneer de familie van de betrokkenen op de juiste manier is geïnformeerd zal dit artikel een update krijgen.