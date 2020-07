Boeren zetten hotel Aduard in het zonnetje

nieuws

Archieffoto. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Boeren van de actiegroep Bar & Boos A7 hebben dinsdagavond de medewerkers van Hotel Aduard in het zonnetje gezet. “Een bedankje was op zijn plaats.”

De boeren kregen afgelopen vrijdagavond toestemming van de Veiligheidsregio Groningen om op hun trekkers een tour te maken door de stad. Daarbij werden ze begeleid door de politie. De tocht voerde via verschillende wijken, langs het Hoofdstation om via het Hoendiep in Hoogkerk terecht te komen. Daarna volgden verschillende landweggetjes waarbij men in Aduard bij het hotel tot stilstand kwam.

Producten van de boer en een bloemetje

“Het hotel/restaurant twijfelde geen moment en kwam direct aanzetten met koffie”, laat een woordvoerder van Bar & Boos A7 weten. “Natuurlijk kunnen wij dat niet zomaar voorbij laten gaan en daarom zijn we een bedankje komen brengen.” De boeren brachten verschillende producten van de boer naar het hotel waarbij de medewerkers bedankt werden voor de gastvrijheid en de koffie. Ook werd een bloemetje overhandigd. Bij de actie werd geen gebruik gemaakt van trekkers.

Voermaatregel

Sinds afgelopen donderdag voeren de boeren actie vanwege de voermaatregel. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw wil het voer voor de koeien aanpassen door minder eiwitten in krachtvoer toe te staan. Dit moet de uitstoot van stikstof door de landbouwsector beperken. Volgens de veehouders schaadt dit de gezondheid van de dieren. Daarnaast zijn ze het niet eens met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt.