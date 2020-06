Groningen City Club wil fietsers per direct terug in binnenstad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groningen City Club, de belangenorganisatie van ondernemers in de Groningse binnenstad, wil dat de gemeente Groningen de genomen corona-maatregelen direct afschaalt. Met name het weren van fietsers uit de binnenstad en het hanteren van een buffer van 3,5 meter zijn de ondernemers een doorn in het oog.

“De impact van de tot nu toe genomen maatregelen in de Groninger binnenstad is groot. We hebben sinds de invoering van de maatregelen meerdere kritische kanttekeningen geplaatst en actie ondernomen om de maatregelen die zijn genomen door de Veiligheidsregio af te schalen”, zo meldt de GCC. “We roepen de gemeente daarom op om de genomen Corona maatregelen per direct af te schalen.”

Met name het weren van fietsen en fietsers uit de binnenstad op doordeweekse dagen is de GCC een doorn in het oog: “Bezoekers aan de binnenstad die met de fiets komen, zorgen voor een groot deel van de dagelijkse omzet bij veel ondernemers en nu de verwachte drukte is uitgebleven zien wij geen noodzaak om de huidige maatregelen op dit niveau te blijven handhaven.”

Ook wil de ondernemersvereniging dat de gemeente direct maatregelen neemt bij de informatieverstrekking aan het winkelende publiek. Dit is volgens de GCC ondermaats en zorgt voor verwarring, waardoor klanten mogelijk wegblijven bij de winkeliers. Ook een extra marketingcampagne is iets wat de ondernemers graag willen, dit om bezoekers naar de binnenstad te lokken.